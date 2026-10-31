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მსოფლიო · 31 ოქტომბერი, 23:57

მედია: ფოტო კარგად აღწერს, რამხელა ცივილიზაციური და განვითარებითი უფსკრულია უკრაინას და რუსეთს შორის (ვიდეო)

მარცხენა საავტომობილო ზოლზე ოკუპირებული ოლეშკიდან უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიისკენ მიმავალი ავტოკოლონაა. მარჯვნივ ზემოთ მათი, ვინც რუსეთში წასვლა ისურვა.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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