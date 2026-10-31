მსოფლიო · 31 ოქტომბერი, 23:57
მედია: ფოტო კარგად აღწერს, რამხელა ცივილიზაციური და განვითარებითი უფსკრულია უკრაინას და რუსეთს შორის (ვიდეო)
მარცხენა საავტომობილო ზოლზე ოკუპირებული ოლეშკიდან უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიისკენ მიმავალი ავტოკოლონაა. მარჯვნივ ზემოთ მათი, ვინც რუსეთში წასვლა ისურვა.
ეს ფოტო ძალიან კარგად აღწერს, რამხელა ცივილიზაციური და განვითარებითი უფსკრულია უკრაინას და რუსეთს შორის.
მარცხენა საავტომობილო ზოლზე ოკუპირებული ოლეშკიდან უკრაინის კონტროლირებადი ტერიტორიისკენ მიმავალი ავტოკოლონაა. მარჯვნივ ზემოთ მათი, ვინც რუსეთში წასვლა ისურვა.
Z ვოენკორი რომანოვი აქვე აღნიშნავს, რომ ამ 4 ავტობუსიდან 3 ცარიელი იყო.
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