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საზოგადოება · 31 ოქტომბერი, 23:48

ვიკა ბუკია: ვერ ხვდება ღარიბი ბავშვებით სავსე ქალაქში რა ამორალური და უზნეოა - როცა ტანზე გაცვია ასობით ბავშვისთვის საჭირო რეალური მხარდაჭერა

ჟურნალისტი ვიკა ბუკია: თბილისში სულ 52 694 ბავშვი იღებს სოციალურ შემწეობას. საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი მშიერია. ამ ბავშვების ქალაქში კი თბილისის მერი 31 000-ლარიანი კურტკით დაიარება.

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ვიკა ბუკია: ვერ ხვდება ღარიბი ბავშვებით სავსე ქალაქში რა ამორალური და უზნეოა - როცა ტანზე გაცვია ასობით ბავშვისთვის საჭირო რეალური მხარდაჭერა
ვიკა ბუკია: ვერ ხვდება ღარიბი ბავშვებით სავსე ქალაქში რა ამორალური და უზნეოა - როცა ტანზე გაცვია ასობით ბავშვისთვის საჭირო რეალური მხარდაჭერაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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