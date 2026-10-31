ვიკა ბუკია: ვერ ხვდება ღარიბი ბავშვებით სავსე ქალაქში რა ამორალური და უზნეოა - როცა ტანზე გაცვია ასობით ბავშვისთვის საჭირო რეალური მხარდაჭერა
ჟურნალისტი ვიკა ბუკია: თბილისში სულ 52 694 ბავშვი იღებს სოციალურ შემწეობას. საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი მშიერია. ამ ბავშვების ქალაქში კი თბილისის მერი 31 000-ლარიანი კურტკით დაიარება.
ჟურნალისტი ვიკა ბუკია:
იცოდით, რომ მშიერ ბავშვებს
დედები ადრე აძინებენ, როგორც კი მოსაღამოვდება, რადგან ბავშვებს ძილში არ შიათ. ასე რომ, 219 054 მშიერ ბავშვს უკვე დიდი ხანია ძინავს.
თბილისში სულ 52 694 ბავშვი იღებს სოციალურ შემწეობას. საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი მშიერია.
ამ ბავშვების ქალაქში კი თბილისის მერი 31 000-ლარიანი კურტკით დაიარება.
ადრე ამბობდა, ჩემი ფულით ვყიდულობო, თქვენ ვინ გკითხავთო. ახლა ამის თქმაც უჭირს, რადგან სიტყვა „კორუფცია“ რომ დაგუგლო, თბილისის მერის დაბოტოქსებული სახე ვარდება.
მაგრამ სულ რომ 2003 წლის უეფას ჩემპიონთა ლიგაში მიღებული ჰონორარით ეყიდა 2026 წელს ეს კურტკა, ის ვერ ხვდება. ვერ ხვდება ღარიბი ბავშვებით სავსე ქალაქში რა ამორალური და უზნეოა - როცა ტანზე გაცვია ასობით ბავშვისთვის საჭირო რეალური მხარდაჭერა.
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