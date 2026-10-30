გიორგი თუშმალიშვილი: „მაგათთან“ კი არ ჯდები, არამედ პროპაგანდის ამარა მიტოვებულ ხალხთან მიგაქვს სიტყვა. „მაგათ“ კი არა, ხალხს ეუბნები სათქმელს
ჟურნალისტი გიორგი თუშმალიშვილი: ზაზა ბიბილაშვილის საკონსტიტუციოში გამოსვლის ჩანაწერს ერთი ახალგაზრდა გოგოს პოსტი რომ მოჰყვა - ცუდი წარმოდგენის ვიყავი ნაციონალებზე და მთლად ასეც არ ყოფილა საქმე, რამდენი საჭირო რამე გაუკეთებიათო, - მარტივ ჭეშმარიტებას ადასტურებს: მხოლოდ საკუთარი ბაბლით არ შემოიფარგლება ეს ქვეყანა და სხვებსაც უნდა მიაწვდინო ხმა.
ჟურნალისტი გიორგი თუშმალიშვილი:
ზაზა ბიბილაშვილის საკონსტიტუციოში გამოსვლის ჩანაწერს ერთი ახალგაზრდა გოგოს პოსტი რომ მოჰყვა - ცუდი წარმოდგენის ვიყავი ნაციონალებზე და მთლად ასეც არ ყოფილა საქმე, რამდენი საჭირო რამე გაუკეთებიათო, - მარტივ ჭეშმარიტებას ადასტურებს: იმ ჭეშმარიტებას, რომ მხოლოდ საკუთარი ბაბლით არ შემოიფარგლება ეს ქვეყანა და სხვებსაც უნდა მიაწვდინო ხმა. ხმა კიდევ რომ მიაწვდინო, უნდა ადგე ოპოზიციონერი კაცი თუ ქალი და ყველა ტრიბუნა გამოიყენო. მათ შორის, აღასრულო ძველი დანაპირები და იმ უტიფარ სიფათებს შავი დღე აყარო მათსავე არხებზე მოწყობილ დებატებში. „აბა ერთი იმედი გახსნან, მაგათ ვანახებთ სეირს!“ არ გვსმენია არაერთხელ? ჰოდა აბა, რაღას ზადნავთ?
აა, გასაგებია რაშიცაა საქმე, ბაბლი აბობოქრდება: „აპაპა, სანქცირებულ ქოცურ არხებზე რა გესაქმებათ?“ „აი, მაგათთან როგორ ჯდებით სალაპარაკოდ?“ დალოცვილი, ათასობით ქართველი უყურებს მაგ არხებს, ეგ ხალხიც სანქცირებულია ყველა? ამიტომ, „მაგათთან“ კი არ ჯდები, არამედ პროპაგანდის ამარა მიტოვებულ ხალხთან მიგაქვს სიტყვა. „მაგათ“ კი არა, ხალხს ეუბნები სათქმელს.
რეიგანი იზვესტიას რომ აძლევდა ინტერვიუს 1987 წელს, რომელი თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია ეგ იყო? მერე რა, გამოიყენა კონიუნქტურული ვითარება შესანიშნავად თუ არა? თან რეები არ მოჰყვა იქ - ავღანეთში ვერტმფრენებიდან სათამაშოებს ყრიან თქვენი სამხედროები, სადაც ასაფეთქებელია დამონტაჟებულიო. ავღანელ ბავშვებს ხელებს აგლეჯს ეს სათამაშოებიო. კი წაუმძღვარა გაზეთმა სარედაქციო კომენტარი, ტყუის ამერიკის პრეზიდენტიო, მაგრამ მაგას ვიღა უყურებდა. მილიონობით საბჭოთა მოქალაქემ წაიკითხა ეს ინტერვიუ. თორე აბა თავისთან ვაშინგტონ პოსტში რომ მოეყოლა ასეთები, ეგ ვის ეცოდინებოდა.
მოკლედ, ასეთი ტრიბუნების არგამოყენება, გინდა საპარლამენტოსი, გინდა ტელეარხების თუ როგორიცაა, უკვე ძაან უაზრობად მოჩანს. არ გეძახიან ამ არხებზე? გააბაზრეთ, რომ არ გეძახიან. იქით შეუტიეთ კაცო, რას ზიხართ სანგრებში. ბაბლი გაგლანძღავთ? მერე რა, დაიკიდეთ ეგ ბაბლი. თქვენ უნდა გქონდეთ სწორება ბაბლზე, თუ ბაბლს - თქვენზე? ეს ბაბლი ისეც და ასეც ვერსად წავა. აწი კიდევ სხვა ხალხია აქეთ მოსაბრუნებელი
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