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პოლიტიკა · 30 ოქტომბერი, 12:47

გიორგი თუშმალიშვილი: „მაგათთან“ კი არ ჯდები, არამედ პროპაგანდის ამარა მიტოვებულ ხალხთან მიგაქვს სიტყვა. „მაგათ“ კი არა, ხალხს ეუბნები სათქმელს

ჟურნალისტი გიორგი თუშმალიშვილი: ზაზა ბიბილაშვილის საკონსტიტუციოში გამოსვლის ჩანაწერს ერთი ახალგაზრდა გოგოს პოსტი რომ მოჰყვა - ცუდი წარმოდგენის ვიყავი ნაციონალებზე და მთლად ასეც არ ყოფილა საქმე, რამდენი საჭირო რამე გაუკეთებიათო, - მარტივ ჭეშმარიტებას ადასტურებს: მხოლოდ საკუთარი ბაბლით არ შემოიფარგლება ეს ქვეყანა და სხვებსაც უნდა მიაწვდინო ხმა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გიორგი თუშმალიშვილი: „მაგათთან“ კი არ ჯდები, არამედ პროპაგანდის ამარა მიტოვებულ ხალხთან მიგაქვს სიტყვა. „მაგათ“ კი არა, ხალხს ეუბნები სათქმელს
გიორგი თუშმალიშვილი: „მაგათთან“ კი არ ჯდები, არამედ პროპაგანდის ამარა მიტოვებულ ხალხთან მიგაქვს სიტყვა. „მაგათ“ კი არა, ხალხს ეუბნები სათქმელსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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