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საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 21:55

მედია: „დაბადებიდან ლექსით მოაზროვნე ლიტერატორი“ – პროფესორ მანანა გელაშვილის 50 წელი უნივერსიტეტში

10 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში შეკრებილი საზოგადოება დიდი მოლოდინითა და ინტერესით უსმენდა მათ წინაშე მდგარ პროფესორ მანანა გელაშვილს. ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნა პროფესორ მანანა გელაშვილის მოწაფემ, აწ უკვე თსუ-ს ასოცირებულმა პროფესორმა დავით მაზიაშვილმა.

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მედია: „დაბადებიდან ლექსით მოაზროვნე ლიტერატორი“ – პროფესორ მანანა გელაშვილის 50 წელი უნივერსიტეტში
მედია: „დაბადებიდან ლექსით მოაზროვნე ლიტერატორი“ – პროფესორ მანანა გელაშვილის 50 წელი უნივერსიტეტშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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