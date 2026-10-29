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საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 21:04

დათო ბოლქვაძის და: ლოთი ქობალიას სასამართლო პროცესი 11 თვე გრძელდებოდა (ვიდეო)

1993 წლის 28 ოქტომბერს, სამეგრელოში, ხობის რაიონული ცენტრის მოედანზე, სამოქალაქო დაპირისპირების დროს, ჟურნალისტი დათო ბოლქვაძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, რამდენიმე სამხედრო ტყვესთან ერთად, საჯაროდ დახვრიტეს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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