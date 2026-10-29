დათო ბოლქვაძის და: ლოთი ქობალიას სასამართლო პროცესი 11 თვე გრძელდებოდა (ვიდეო)
1993 წლის 28 ოქტომბერს, სამეგრელოში, ხობის რაიონული ცენტრის მოედანზე, სამოქალაქო დაპირისპირების დროს, ჟურნალისტი დათო ბოლქვაძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, რამდენიმე სამხედრო ტყვესთან ერთად, საჯაროდ დახვრიტეს.
1993 წლის 28 ოქტომბერს, სამეგრელოში, ხობის რაიონული ცენტრის მოედანზე, სამოქალაქო დაპირისპირების დროს, ჟურნალისტი დათო ბოლქვაძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, რამდენიმე სამხედრო ტყვესთან ერთად, საჯაროდ დახვრიტეს. თამარ ბოლქვაძე, დათო ბოლქვაძის და: ლოთი ქობალიას სასამართლო პროცესი 11 თვე გრძელდებოდა.
საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულების საფუძველზე, პატიმრობიდან გაათავისუფლეს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერი შეიარაღებული ფორმირების მეთაური ვახტანგ (ლოთი) ქობალია.
2004 წლის 9 მაისს ვახტანგ ქობალია ხონის სასჯელაღსრულების მე-9 დაწასებულებიდან გაანთავისუფლეს. პრეზიდენტმა იგი სამოქალაქო შერიგების აქტის საფუძველზე შეიწყალა. ვახტანგ ქობალია 1993 წელს დააპატიმრეს და მას ბრალად ედებოდა სამშობლოს ღალატი, ბანდიტიზმი, უკანონო ბანდფორმირების შექმნა, 6 პირის განზრახ მკვლელობა. 1996 წელს უზენაესმა სასამართლომ მას სასჯელის უმაღლესი ზომა – სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის 1997 წლის ბრძანებულების საფუძველზე, მას ბრალდება 20-წლიანი პატიმრობით შეუცვალეს.
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