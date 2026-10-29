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მსოფლიო · 29 ოქტომბერი, 20:29

„სამეფო კარიას თამაშების“ ვარსკვლავი უკრაინაში ჩავიდა - მას თავშესაფრის საძებნელად მეტროში ჩასვლა მოუწია (ვიდეო)

მსახიობი ნიკოლაი კოსტერ-ვალდაუ კიევშია, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) კეთილი ნების ელჩი. ამ ღამით, რუსეთის თავდასხმის დროს, მას თავშესაფრის საძებნელად მეტროში ჩასვლა მოუწია.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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