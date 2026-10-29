საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 15:08
ნინო ჟვანია: რუსთაველი და ალ. ჭავჭავაძე ისე გადათხარეს, არც კი განსაზღვრეს, როგორ იარონ მანქანებმა... ახლა ფეხით სიარულიც არ გამოდის (ვიდეო)
ნინო ჟვანია, მუსიკოსი: რუსთაველი და ალ. ჭავჭავაძე ისე გადათხარეს, არც კი განსაზღვრეს, როგორ იარონ მანქანებმა... ჯუნგლების კანონით დაგვყავს მანქანები - ვინც დაასწრებს ვიწრო ქუჩაზე ის გაივლის...
ნინო ჟვანია, მუსიკოსი:
რუსთაველი და ალ. ჭავჭავაძე ისე გადათხარეს, არც კი განსაზღვრეს, როგორ იარონ მანქანებმა... ჯუნგლების კანონით დაგვყავს მანქანები - ვინც დაასწრებს ვიწრო ქუჩაზე ის გაივლის...
ახლა ფეხით სიარულიც არ გამოდის...
ჩემი ქალაქი მკლავს!
და ჩემი ქვეყანა კლავს ელენე ხოშტარიას! მაგ კადრების ფონზე ამ პოსტის დადება მერიდება... მაგრამ ვდებ, რადგან პროტესტს ყველა სახის უსამართლობა საჭიროებს!
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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