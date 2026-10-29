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საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 15:08

ნინო ჟვანია: რუსთაველი და ალ. ჭავჭავაძე ისე გადათხარეს, არც კი განსაზღვრეს, როგორ იარონ მანქანებმა... ახლა ფეხით სიარულიც არ გამოდის (ვიდეო)

ნინო ჟვანია, მუსიკოსი: რუსთაველი და ალ. ჭავჭავაძე ისე გადათხარეს, არც კი განსაზღვრეს, როგორ იარონ მანქანებმა... ჯუნგლების კანონით დაგვყავს მანქანები - ვინც დაასწრებს ვიწრო ქუჩაზე ის გაივლის...

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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