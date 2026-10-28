ხატია დეკანოიძე: კოსტავას ქუჩაზე ახალი ბეტონის ტყე აშენდება
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი შენობა 2022 წელს 65.1 მლნ ლარად გაიყიდა. ტერიტორია „ვისოლ ჯგუფმა“ შეიძინა. რაც შეეხება ყოფილ ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოს, ისიც, თურმე, 28.2 მლნ ლარად „ვისოლ ჯგუფთან“ დაკავშირებულმა "კოსტავა თაუერსმა" 2025 წელს შეიძინა.
"ნაციონალური მოძრაობის" ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე:
კოსტავას ქუჩაზე ახალი ბეტონის ტყე აშენდება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი შენობა 2022 წელს 65.1 მლნ ლარად გაიყიდა. ტერიტორია „ვისოლ ჯგუფმა“ შეიძინა. რაც შეეხება ყოფილ ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოს, ისიც, თურმე, 28.2 მლნ ლარად „ვისოლ ჯგუფთან“ დაკავშირებულმა "კოსტავა თაუერსმა" 2025 წელს შეიძინა.
საპროექტო ტერიტორია მოიცავს ყოფილი საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიებს, რომელთა საერთო ფართობი შეადგენს 50,046 კვ.მ.-ს.
კატასტროფახდება ჩვენს ქალაქში. ალბათ, მალე ჰაერი ისე დაბინძურდება, რომ ხალხს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნება.
აღარ ჩერდებიან.
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