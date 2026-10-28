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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 23:10

ხატია დეკანოიძე: კოსტავას ქუჩაზე ახალი ბეტონის ტყე აშენდება

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი შენობა 2022 წელს 65.1 მლნ ლარად გაიყიდა. ტერიტორია „ვისოლ ჯგუფმა“ შეიძინა. რაც შეეხება ყოფილ ბავშვთა ინფექციურ საავადმყოფოს, ისიც, თურმე, 28.2 მლნ ლარად „ვისოლ ჯგუფთან“ დაკავშირებულმა "კოსტავა თაუერსმა" 2025 წელს შეიძინა.

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ხატია დეკანოიძე: კოსტავას ქუჩაზე ახალი ბეტონის ტყე აშენდება
ხატია დეკანოიძე: კოსტავას ქუჩაზე ახალი ბეტონის ტყე აშენდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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