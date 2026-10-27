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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 01:31

ვახო მეგრელიშვილი თეა წულუკიანს: ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ამ სასამართლო სისტემის იმედი გექნებათ, რომ არ დაგიჭერენ? (ვიდეო)

ვახო მეგრელიშვილის პასუხი თეა წულუკიანს: - ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ამ სასამართლო სისტემის იმედი გექნებათ, რომ არ დაგიჭერენ? - რა ქვეყანაა ასეთი, რომ შეიძლება ქუჩაში მასწავლებელი ნახევარი მილიონით დააჯარიმო და ვითომ არაფერი?!

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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