საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 01:31
ვახო მეგრელიშვილი თეა წულუკიანს: ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ამ სასამართლო სისტემის იმედი გექნებათ, რომ არ დაგიჭერენ? (ვიდეო)
ვახო მეგრელიშვილის პასუხი თეა წულუკიანს: - ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ამ სასამართლო სისტემის იმედი გექნებათ, რომ არ დაგიჭერენ? - რა ქვეყანაა ასეთი, რომ შეიძლება ქუჩაში მასწავლებელი ნახევარი მილიონით დააჯარიმო და ვითომ არაფერი?!
ვახო მეგრელიშვილის პასუხი თეა წულუკიანს:
- ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, ამ სასამართლო სისტემის იმედი გექნებათ, რომ არ დაგიჭერენ?
- რა ქვეყანაა ასეთი, რომ შეიძლება ქუჩაში მასწავლებელი ნახევარი მილიონით დააჯარიმო და ვითომ არაფერი?!
🔴 ვახო მეგრელიშვილი "იმედის" დებატებში, თემაზე - ევროპული ბიუროკრატიის ორმაგი სტანდარტი და საქართველოს დაჩაგვრის მცდელობა.
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