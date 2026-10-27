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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 01:25

მერაბ სეფაშვილი: ჩემი უმცროსი შვილი, სანდრო სეფაშვილი (ვიდეო)

მერაბ სეფაშვილი: ერთი უცნობი ბიჭი მინდა გაგაცნოთ, ჩემი უმცროსი შვილი, სანდრო სეფაშვილი. ოჯახი, რომელშიც ყველა ვმღერით. ვიდეო მერაბ სეფაშვილის კონცერტიდან.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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