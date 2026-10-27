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საზოგადოება · 27 ოქტომბერი, 11:31

რომან გოცირიძე: ვნახოთ, რა განსხვავებაა პრობლემების მოგვარების სერბულ და ქართულ მიდგომებს შორის

როდესაც ტექნიკურ უნივერსიტეტს აუქმებდნენ, ქართველმა პროფესორებმა ხელისუფლების არგაღიზიანების გზა აირჩიეს. მათ ბიძინა ივანიშვილს თხოვნით მიმართეს. მიმართვა ისე შეადგინეს, თითქოს განათლების სისტემის დეგრადაციაში თავად ივანიშვილს ბრალი არ მიუძღოდა და ყველაფერი მის დაუკითხავად მოქმედი ხელქვეითების ბრალი იყო.

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რომან გოცირიძე: ვნახოთ, რა განსხვავებაა პრობლემების მოგვარების სერბულ და ქართულ მიდგომებს შორის
რომან გოცირიძე: ვნახოთ, რა განსხვავებაა პრობლემების მოგვარების სერბულ და ქართულ მიდგომებს შორისNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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