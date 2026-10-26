ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 27 ოქტომბერი, 03:10

"დავიმსახურე, რომ ასეთი ყოფილი მყავს..." - თიკა ჯამბურია ყოფილი ქმრის ძვირფას საჩუქრებზე და ახალ ურთიერთობაზე

მომღერალი თიკა ჯამბურია გადაცემა "სარკასტიკაში" ყოფილ მეუღლეზე - ბექა ხოფერიაზე და მის ნაჩუქარ ნივთებზე დასმულ შეკითხვებს პასუხობს, ასევე, ახალ ურთიერთობაზე, რომელიც უკვე, მისივე თქმით, 5 წელია გრძელდება.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
"დავიმსახურე, რომ ასეთი ყოფილი მყავს..." - თიკა ჯამბურია ყოფილი ქმრის ძვირფას საჩუქრებზე და ახალ ურთიერთობაზე
"დავიმსახურე, რომ ასეთი ყოფილი მყავს..." - თიკა ჯამბურია ყოფილი ქმრის ძვირფას საჩუქრებზე და ახალ ურთიერთობაზეNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
"200 წიწილა, 200 დაფა შემწვარი გოჭი და ვაზის ფოთოლში გახვეული ათასი ტოლმა" - (ვიდეო)წაიკითხე

უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

მეც მგონია, რომ "ნაციონალური მოძრაობის" დროს, ადამიანის უფლებების დარღვევა იყო სისტემური და სისტემატური, იყო ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის ბევრი შემთხვევა - ვახუშტი მენაბდე

რუსთავი 2
საზოგადოება ·

მიხეილ სააკაშვილი: როინ შავაძე იყო საქართველოს მოღალატე, ყოველთვის ჯობია ნორმალურად გაასამართლო და როინ შავაძე თავის დროზე რომ გაესამართლებინათ, რაც უფრო სწორი იქნებოდა, 2012-ში აუცილებლად გაუშვებდნენ პოლიტპატიმრად

რუსთავი 2+2 წყარო
საზოგადოება ·

ეს არ არის სისტემური დანაშაული, ეს არის სისტემური ბრძოლა დანაშაულთან, მათ შორის, დანაშაულის ჩამდენი შეიძლება ხელისუფლების წარმომადგენელიც იყოს, აი ეს არის ძირეული განსხვავება - ირაკლი ქადაგიშვილი

რუსთავი 2
ყველა ამბავი: საზოგადოება