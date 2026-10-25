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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 17:58

ჯაბა ზარქუა: რა კავშირია ხვრინვას, ძილის აპნოესა და ღვიძლის გაცხიმოვნებას შორის? რა არის ძილის აპნოე და რატომ აზიანებს ის ღვიძლს?

ერთი შეხედვით, ღამით ხვრინვა და ღვიძლის ანალიზები ერთმანეთთან კავშირში არ უნდა იყოს. თუმცა, როცა პაციენტს ღვიძლის გაცხიმოვნება (MASLD) და მომატებული ფერმენტები (ALT, AST) აქვს, ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც კონსულტაციაზე ვუსვამ, სწორედ ძილის ხარისხს ეხება.

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ჯაბა ზარქუა: რა კავშირია ხვრინვას, ძილის აპნოესა და ღვიძლის გაცხიმოვნებას შორის? რა არის ძილის აპნოე და რატომ აზიანებს ის ღვიძლს?
ჯაბა ზარქუა: რა კავშირია ხვრინვას, ძილის აპნოესა და ღვიძლის გაცხიმოვნებას შორის? რა არის ძილის აპნოე და რატომ აზიანებს ის ღვიძლს?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

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