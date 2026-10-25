პოლიტიკა · 25 ოქტომბერი, 16:22
ანიტა ლაზიშვილის კითხვა შალვა პაპუაშვილს: ბატონო შალვა, შეგიძლიათ თუ არა პერსონალური პასუხისმგებლობა აიღოთ... (ვიდეო)
ანიტა ლაზიშვილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს თავმჯდომარე და სამოქალაქო მოძრაობა „ახალგაზრდული ძალის“ წევრი.
"განსხვავებული აზრი არის ქვეყნის პროგრესის საფუძველი, კითხვების დასმა დემოკრატიული საზოგადოების ნაწილია და თუ სახელმწიფო პასუხების ნაცვლად დასჯას ირჩევს ეს ნიშნავს, რომ მას არ აქვს პასუხები.
დასჯა განსხვავებული აზრის გამო, ეს არის შიში, გადაცმული ძალაუფლებად,
თუმცა „დრონი მეფობენ და არა მეფენი“, - წერს სოციალურ ქსელში ანიტა ლაზიშვილი.
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შალვა პაპუაშვილი აჭარაში დღეს მონათლულებს: მინდა განსაკუთრებით მოგმართოთ დღეს მონათლული ბავშვების ოჯახებს - თქვენ მათ აძლევთ ენას, ასწავლით სამშობლოს სიყვარულს და დღეს მათ გაუზიარეთ სარწმუნოება. ეს არის ღირებულებები, რომლებიც კრავს ქართულ ქრისტიანულ ოჯახს და რაც უფრო მეტადაა შეკრული ამ ღირებულებების გარშემო ოჯახი, მით უფრო ძლიერია თავად ოჯახი და მით უფრო ძლიერია სახელმწიფო
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