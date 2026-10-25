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პოლიტიკა · 25 ოქტომბერი, 16:22

ანიტა ლაზიშვილის კითხვა შალვა პაპუაშვილს: ბატონო შალვა, შეგიძლიათ თუ არა პერსონალური პასუხისმგებლობა აიღოთ... (ვიდეო)

ანიტა ლაზიშვილი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს თავმჯდომარე და სამოქალაქო მოძრაობა „ახალგაზრდული ძალის“ წევრი.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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