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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 14:08

ბექა ქურხული: რადგან აფეთქებული ადამიანი შუქნიშანისგან განსხვავებით, ვეღარ ინთება...

ბექა ქურხული: ფრაგმენტი მომავალი წიგნიდან „უკრაინული დღეები 2026“ და ცხოველურად შემაძრწუნებელი შეგრძნება, როდესაც მანდვე, სლოვიანსკის ცენტრში გხვდება უკრაინელი ჯარისკაცი, რომელიც 2024 წლის შემოდგომაზე, თქვენთან ერთად მოძრაობდა და ასე უცნაურად, იმ წამსვე იცანით ერთმანეთი და ღვიძლი ნათესავებივით ალალი სიხარულით და აღფრთოვანებით გადაეხვიეთ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

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ბექა ქურხული: რადგან აფეთქებული ადამიანი შუქნიშანისგან განსხვავებით, ვეღარ ინთება...
ბექა ქურხული: რადგან აფეთქებული ადამიანი შუქნიშანისგან განსხვავებით, ვეღარ ინთება...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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