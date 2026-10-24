პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 22:46
"ირაკლი! კობახიძე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს" (ვიდეო)ქართველი ემიგრანტის პროტესტი ირაკლი კობახიძეს ბუდაპეშტში
"ირაკლი! კობახიძე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს" ქართველი ემიგრანტის პროტესტი ირაკლი კობახიძეს ბუდაპეშტში. კობახიძის ადმინისტრაციის ცნობით, ივანიშვილის პრემიერი ირაკლი კობახიძე, უნგრეთის პრემიერის, პეტერ მადიარის მიწვევით, ბუდაპეშტში უნგრეთის რევოლუციის 70 წლის საიუბილეო ღონისძიებებს დაესწრება.
"ირაკლი! კობახიძე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს" ქართველი ემიგრანტის პროტესტი ირაკლი კობახიძეს ბუდაპეშტში. კობახიძის ადმინისტრაციის ცნობით, ივანიშვილის პრემიერი ირაკლი კობახიძე, უნგრეთის პრემიერის, პეტერ მადიარის მიწვევით, ბუდაპეშტში უნგრეთის რევოლუციის 70 წლის საიუბილეო ღონისძიებებს დაესწრება.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხესაქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის, პიტერ მადიარის მიწვევით, ბუდაპეშტში უნგრეთის რევოლუციის 70 წლის საიუბილეო ღონისძიებებს დაესწრო
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