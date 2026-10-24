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პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 22:46

"ირაკლი! კობახიძე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს" (ვიდეო)ქართველი ემიგრანტის პროტესტი ირაკლი კობახიძეს ბუდაპეშტში

"ირაკლი! კობახიძე! თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს" ქართველი ემიგრანტის პროტესტი ირაკლი კობახიძეს ბუდაპეშტში. კობახიძის ადმინისტრაციის ცნობით, ივანიშვილის პრემიერი ირაკლი კობახიძე, უნგრეთის პრემიერის, პეტერ მადიარის მიწვევით, ბუდაპეშტში უნგრეთის რევოლუციის 70 წლის საიუბილეო ღონისძიებებს დაესწრება.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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