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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 14:36

მედია: 25 მილიონი ლარი კონტეინერებში, ძვირფასი კარები და იაფად შეფასებული ძეგლი – აუდიტის ანგარიში ტექნიკურ უნივერსიტეტზე

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა 25 მილიონის ლარის ავსტრიული აღჭურვილობა იყიდა. რვა წლის შემდეგ ის კვლავ კონტეინერებშია. ღია სასაწყობო მოედანზე 28 კონტეინერი დგას. 27 დალუქულია, შემოწმების დროს ერთ კონტეინერს ლუქი აღარ ჰქონდა.

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მედია: 25 მილიონი ლარი კონტეინერებში, ძვირფასი კარები და იაფად შეფასებული ძეგლი – აუდიტის ანგარიში ტექნიკურ უნივერსიტეტზე
მედია: 25 მილიონი ლარი კონტეინერებში, ძვირფასი კარები და იაფად შეფასებული ძეგლი – აუდიტის ანგარიში ტექნიკურ უნივერსიტეტზეNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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