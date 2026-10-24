საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 13:58
ბაბი კირკიტაძის „ღამის შოუს ბენდიდან“ წასვლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია
გადაცემის ანონსს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. კომენტარებში გულშემატკივრები ბაბის წასვლის მიზეზით ინტერესდებიან, ნინი ყულეჯიშვილს კი წარმატებას უსურვებენ.
შოუს წამყვანმა გიორგი გაბუნიამ მაყურებელს ბენდის ახალი წევრი, ნინი ყულეჯიშვილი წარუდგინა.
გადაცემის ანონსს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. კომენტარებში გულშემატკივრები ბაბის წასვლის მიზეზით ინტერესდებიან, ნინი ყულეჯიშვილს კი წარმატებას უსურვებენ.
ბაბი კირკიტაძის „ღამის შოუს ბენდიდან“ წასვლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეთბილისში დანების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა
უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…