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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 13:58

ბაბი კირკიტაძის „ღამის შოუს ბენდიდან“ წასვლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია

გადაცემის ანონსს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. კომენტარებში გულშემატკივრები ბაბის წასვლის მიზეზით ინტერესდებიან, ნინი ყულეჯიშვილს კი წარმატებას უსურვებენ.

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ბაბი კირკიტაძის „ღამის შოუს ბენდიდან“ წასვლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია
ბაბი კირკიტაძის „ღამის შოუს ბენდიდან“ წასვლის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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