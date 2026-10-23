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პოლიტიკა · 23 ოქტომბერი, 22:17

ლევან ლორთქიფანიძე: ეს არის გაჟლეტის, გასრესის წინაპირობა. ამას უნდა მოველოდეთ, მარტო დარჩენილ საქართველოს ნებისმიერ ფორმატში გასრეს რუსეთის იმპერია

მი­სი­ვე თქმით, მა­შინ, რო­დე­საც "ზურ­გი არ გაქვს, კად­რი არ გყავს, იზო­ლა­ცი­ა­ში ხარ და გერ­მა­ნი­ის ელჩს ეს­ხმი თავს, ამ პი­რო­ბებ­ში, არა­ვის გაგ­ზავ­ნა არ სჯობ­და, ვი­ნა­ი­დან ეს ნიშ­ნავს რომ 100-0 გაქვს წა­გე­ბუ­ლი“.

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ლევან ლორთქიფანიძე: ეს არის გაჟლეტის, გასრესის წინაპირობა. ამას უნდა მოველოდეთ, მარტო დარჩენილ საქართველოს ნებისმიერ ფორმატში გასრეს რუსეთის იმპერია
ლევან ლორთქიფანიძე: ეს არის გაჟლეტის, გასრესის წინაპირობა. ამას უნდა მოველოდეთ, მარტო დარჩენილ საქართველოს ნებისმიერ ფორმატში გასრეს რუსეთის იმპერიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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