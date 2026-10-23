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მსოფლიო · 23 ოქტომბერი, 18:57

2002 წლის 23 ოქტომბერს, რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია

რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. მხუთავი გაზის ზემოქმედების შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. არ დადგენილა, რამდენი ექიმი იყო შტურმის დღეს იმ საავადმყოფოებში, რომლებიც სამაშველო ოპერაციებში იღებდნენ მონაწილეობას.

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2002 წლის 23 ოქტომბერს, რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია
2002 წლის 23 ოქტომბერს, რუსულმა სპეცსამსახურებმა სპეცოპერაციისას გამოიყენეს დღემდე უცნობი გაზი, რომლის ფორმულაც ამ დრომდე გასაიდუმლოებულიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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