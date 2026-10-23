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ტექნოლოგიები · 23 ოქტომბერი, 18:43

AI სიახლეები ქართულად: რატომ უნდა გაეცნოთ LLM.GE-ს

ხელოვნური ინტელექტი დღეს იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ერთი კვირის გამოტოვებაც საკმარისია, მნიშვნელოვანი მოვლენა რომ გამოგრჩეთ. ახალი მოდელები, ხელსაწყოები და კვლევები თითქმის ყოველდღე ჩნდება, თუმცა მათ შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ინგლისურად იწერება. სწორედ ამიტომ შეიქმნა LLM.GE - პლატფორმა, სადაც AI სიახლეები ქართულად ქვეყნდება: მარტივად, ზუსტად და დროულად.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
AI სიახლეები ქართულად: რატომ უნდა გაეცნოთ LLM.GE-ს
AI სიახლეები ქართულად: რატომ უნდა გაეცნოთ LLM.GE-სNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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