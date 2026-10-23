AI სიახლეები ქართულად: რატომ უნდა გაეცნოთ LLM.GE-ს
ხელოვნური ინტელექტი დღეს იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ერთი კვირის გამოტოვებაც საკმარისია, მნიშვნელოვანი მოვლენა რომ გამოგრჩეთ. ახალი მოდელები, ხელსაწყოები და კვლევები თითქმის ყოველდღე ჩნდება, თუმცა მათ შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ინგლისურად იწერება. სწორედ ამიტომ შეიქმნა LLM.GE - პლატფორმა, სადაც AI სიახლეები ქართულად ქვეყნდება: მარტივად, ზუსტად და დროულად.
ხელოვნური ინტელექტი დღეს იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ერთი კვირის გამოტოვებაც საკმარისია, მნიშვნელოვანი მოვლენა რომ გამოგრჩეთ. ახალი მოდელები, ხელსაწყოები და კვლევები თითქმის ყოველდღე ჩნდება, თუმცა მათ შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ინგლისურად იწერება.
სწორედ ამიტომ შეიქმნა LLM.GE - პლატფორმა, სადაც AI სიახლეები ქართულად ქვეყნდება: მარტივად, ზუსტად და დროულად.
რა არის LLM.GE
LLM.GE ხელოვნური ინტელექტისადმი მიძღვნილი ქართულენოვანი საიტია. აქ ყოველდღიურად ქვეყნდება სიახლეები ChatGPT-ის, Claude-ის, Gemini-ის, Grok-ისა და სხვა მოდელების შესახებ.
საიტზე უკვე 400-ზე მეტი სტატიაა, 21 თემატურ კატეგორიაში. ყველა მასალა თავიდანვე ქართულად იწერება, ამიტომ რთული ტექნიკური თემებიც გასაგებია იმ მკითხველისთვისაც, ვინც AI-ს ახლა ეცნობა.
რას იპოვით LLM.GE-ზე
LLM.GE მხოლოდ სიახლეების საიტი არ არის. აქ თავმოყრილია ყველაფერი, რაც AI-ის ყოველდღიურ გამოყენებაში დაგეხმარებათ:
• ყოველდღიური სიახლეები - OpenAI-ის, Anthropic-ის, Google-ის, Meta-ს, NVIDIA-სა და Microsoft-ის ახალი მოდელები, ფუნქციები და განცხადებები.
• AI საიტების კატალოგი - ხელოვნური ინტელექტის ხელსაწყოების შერჩეული ჩამონათვალი, რომელშიც საჭირო ინსტრუმენტს სწრაფად იპოვით.
• პრომპტები და PromptGen - მზა პრომპტები და ხელსაწყო, რომელიც ChatGPT-ისა და სხვა ჩატბოტებისთვის ეფექტიანი მოთხოვნის შედგენაში გეხმარებათ.
• AI ლექსიკონი - ისეთი ტერმინები, როგორიცაა LLM, აგენტი თუ პრომპტი, მარტივი ქართული ახსნით.
• სადისკუსიო სივრცე - ადგილი, სადაც AI-ით დაინტერესებულ ადამიანებს აზრის გაზიარება შეუძლიათ.
• თემატური კატეგორიები - მედიცინა, ბიოტექნოლოგიები, AI აგენტები, ვიდეო და აუდიო გენერაცია, კვანტური კომპიუტერები და სხვა.
ვისთვის არის LLM.GE
LLM.GE გამოადგება ყველას, ვისაც ტექნოლოგიების განვითარება აინტერესებს:
• სტუდენტებსა და მასწავლებლებს, რომლებიც AI-ს სწავლაში იყენებენ;
• დეველოპერებსა და IT სპეციალისტებს, ვისთვისაც ახალი მოდელების დროულად გაცნობა სამუშაოს ნაწილია;
• მეწარმეებსა და მარკეტერებს, რომლებიც რუტინული საქმის ავტომატიზაციის გზებს ეძებენ;
• ჟურნალისტებსა და მკვლევრებს;
• ნებისმიერ მკითხველს, ვისაც აინტერესებს, როგორ ცვლის ხელოვნური ინტელექტი ჩვენს ყოველდღიურობას.
იყავით ერთი ნაბიჯით წინ
ხელოვნური ინტელექტი უკვე ცვლის იმას, როგორ ვსწავლობთ, ვმუშაობთ და ვქმნით. რაც უფრო ადრე გაეცნობით ახალ შესაძლებლობებს, მით უფრო მეტ სარგებელს მიიღებთ მათგან.
ეწვიეთ LLM.GE-ს და გამოიწერეთ სიახლეები ელფოსტით, რომ მთავარი მოვლენები პირველებმა გაიგოთ. LLM.GE-ს ასევე შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ Facebook-სა და TikTok-ზე.
LLM.GE - AI სიახლეები ქართულად.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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