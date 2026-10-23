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პოლიტიკა · 23 ოქტომბერი, 15:20

კოტე ერისთავი: პარტიების აკრძალვით პოლიტიკური სივრცე არ გაჯანსაღდება. ინფანტილიზმია ამის დაჯერება. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ...

მეორეც, პოლიტიკური ველის განახლება მხოლოდ სახალხო პროცესების გზითაა შესაძლებელი და აუცილებელიც. ხელისუფლების ხელით თუ ხდება, მის უსაზღვრო ძალაუფლებაზე მეტყველებს და ამ ველის საკუთარ თავზე მორგებასა და ყველა მისგან დამოუკიდებელი სივრცის ამოქოლვას ემსახურება.

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კოტე ერისთავი: პარტიების აკრძალვით პოლიტიკური სივრცე არ გაჯანსაღდება. ინფანტილიზმია ამის დაჯერება. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ...
კოტე ერისთავი: პარტიების აკრძალვით პოლიტიკური სივრცე არ გაჯანსაღდება. ინფანტილიზმია ამის დაჯერება. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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