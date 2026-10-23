სენატორი მარკ კელი სტივ ვიტკოფს: რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი?
სენატორმა მარკ კელიმ, ომის გმირმა და NASA-ს ასტრონავტმა, სტივ ვიტკოფს უპასუხა, რომელმაც პუტინი ქებით შეამკო: რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი? ის კლავდა პოლიტიკურ ოპონენტებსა და ჟურნალისტებს, ბომბავდა საავადმყოფოებს და წამოიწყო ომი, რომელსაც წინასწარ განზრახვით ემსხვერპლა ათობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი.
სენატორმა მარკ კელიმ, ომის გმირმა და NASA-ს ასტრონავტმა, სტივ ვიტკოფს უპასუხა, რომელმაც პუტინი ქებით შეამკო:
რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი? ის კლავდა პოლიტიკურ ოპონენტებსა და ჟურნალისტებს, ბომბავდა საავადმყოფოებს და წამოიწყო ომი, რომელსაც წინასწარ განზრახვით ემსხვერპლა ათობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. ის სამხედრო დამნაშავეა და არა ჰუმანისტი!
ნამდვილი ამერიკა ცოცხალია, თუმცა მისი ხმა თითქმის არ ისმის!
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