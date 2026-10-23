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მსოფლიო · 23 ოქტომბერი, 12:23

სენატორი მარკ კელი სტივ ვიტკოფს: რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი?

სენატორმა მარკ კელიმ, ომის გმირმა და NASA-ს ასტრონავტმა, სტივ ვიტკოფს უპასუხა, რომელმაც პუტინი ქებით შეამკო: ​რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი? ის კლავდა პოლიტიკურ ოპონენტებსა და ჟურნალისტებს, ბომბავდა საავადმყოფოებს და წამოიწყო ომი, რომელსაც წინასწარ განზრახვით ემსხვერპლა ათობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი.

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მოქმედება დასრულებულია

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სენატორი მარკ კელი სტივ ვიტკოფს: რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი?
სენატორი მარკ კელი სტივ ვიტკოფს: რომელ სამყაროში და რა ლოგიკითაა პუტინი ჰუმანისტი?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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