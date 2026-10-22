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პოლიტიკა · 23 ოქტომბერი, 00:48

დავით ოქიტაშვილი: მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ჩემს ეკას, იმ პოლიტიკური გამარჯვებისთვის, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი ადგილი დაიკავა

„ფეისბუქზე“ გამოქვეყნებულ ვრცელ პოსტში დავით ოქიტაშვილი „ქართული ოცნების“ ყოფილ ლიდერებს, მამუკა მდინარაძესა და თიკა რუხაძეს მწვავედ აკრიტიკებს: ბოლო დღეებია, თიკა რუხაძისა და მამუკა მდინარაძის გულშემატკივართა გარკვეული ნაწილი, მათ შორის სოციალურ ქსელში აქტიური ანონიმური ანგარიშები, ერთსა და იმავე შეძახილს იმეორებს: „ცილი დაგვწამა ოქიტაშვილმა!“

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დავით ოქიტაშვილი: მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ჩემს ეკას, იმ პოლიტიკური გამარჯვებისთვის, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი ადგილი დაიკავა
დავით ოქიტაშვილი: მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ჩემს ეკას, იმ პოლიტიკური გამარჯვებისთვის, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი ადგილი დაიკავაNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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