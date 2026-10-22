დავით ოქიტაშვილი: მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ჩემს ეკას, იმ პოლიტიკური გამარჯვებისთვის, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი ადგილი დაიკავა
„ფეისბუქზე“ გამოქვეყნებულ ვრცელ პოსტში დავით ოქიტაშვილი „ქართული ოცნების“ ყოფილ ლიდერებს, მამუკა მდინარაძესა და თიკა რუხაძეს მწვავედ აკრიტიკებს: ბოლო დღეებია, თიკა რუხაძისა და მამუკა მდინარაძის გულშემატკივართა გარკვეული ნაწილი, მათ შორის სოციალურ ქსელში აქტიური ანონიმური ანგარიშები, ერთსა და იმავე შეძახილს იმეორებს: „ცილი დაგვწამა ოქიტაშვილმა!“
„ფეისბუქზე“ გამოქვეყნებულ ვრცელ პოსტში დავით ოქიტაშვილი „ქართული ოცნების“ ყოფილ ლიდერებს, მამუკა მდინარაძესა და თიკა რუხაძეს მწვავედ აკრიტიკებს:
ბოლო დღეებია, თიკა რუხაძისა და მამუკა მდინარაძის გულშემატკივართა გარკვეული ნაწილი, მათ შორის სოციალურ ქსელში აქტიური ანონიმური ანგარიშები, ერთსა და იმავე შეძახილს იმეორებს: „ცილი დაგვწამა ოქიტაშვილმა!“
"ცილი დაგწამეთ?"
რატო ბატონებო?
სიმართლის თქმისგან?
კითხვების დასმისგან?
თუ იმ ადამიანების მხილებაზე უნდა ვთქვა უარი, რომლებსაც საკუთარი თავი ხელშეუხებელი ჰგონიათ?(და მთელი ოცნების გუნდი ლაფში ამოსვარეთ და აგრძელებთ ამოსვრას)
ვერ მოგართვით, ბატონებო!!
ძვირფასო „გადაგდებულ-გადმოგდებულებო“, სანამ სხვის პასუხისგაბლობას მოითხოვთ, იქნებ ჯერ ირგვლივ მიმოიხედოთ და თქვენი ყოფილი პოლიტიკური მფარველების საქმიანობით დაინტერესდეთ?!
ერთი - თიკა რუხაძე, რომლის კულტურის სამინისტროში საქმიანობასთან დაკავშირებით დღემდე საზოგადოების დიდ ნაწილს და მათ შორის მეც მაქვს არაერთი სერიოზული კითხვა.
მეორე - მამუკა მდინარაძე, რომლის პოლიტიკურ საქმიანობასა და „ქართული ოცნების“ შიგნით მიმდინარე პროცესებში მის როლს მწვავედ ვაკრიტიკებ.
რომელმაც გაყარა,და ჩარეცხა (ბოლოს ვინ ჩაირეცხა კი ჩანს)2012-იანები.
მათ მიმართ ჩემი პოლიტიკური შეფასებები არ შეცვლილა და არც ვინმეს სოციალურ ქსელში მოწყობილი ისტერიის გამო შეიცვლება.
ახლა კი საქმეზე გადავიდეთ!
რა კარგია, რომ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებით ინფორმაცია საბოლოოდ გასაჯაროვდა!
მადლობა.
საქართველოს მთავრობა
და ახლა, ქალბატონო თიკა, კიდევ რამდენიმე კითხვა პირადად თქვენთან!**
ძალიან ბევრი ხალხი და ხელოვანი გადანაშაულებთ, თქვენი მოღვაწეობის პერიოდში ჩადენილ უამრავ არასამართლიან გადაწყვეტილებების გამო?
იქნებ გასცეთ პასუხი, რადგან ამით კვლავ აზიანებთ ქართული ოცნების იმიჯს
ვინმეს ჰგონია, რომ ამ კითხვების დასმას შევწყვეტ მხოლოდ იმიტომ, რომ სოციალურ ქსელში ვიღაცები „ოქიტაშვილს“ ყვირიან?
დამშვიდდით, ბატონებო!
ჯერ კიდევ ბევრი საკითხია გასარკვევი.
და ახლა იმაზე, რაც ჩემთვის მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი არ არის.
2012 წლის 1 ოქტომბერი!
ეს თარიღი ჩემთვის და უამრავი ადამიანისთვის მხოლოდ კალენდრის ერთი დღე არ ყოფილა.
ეს იყო წლების ბრძოლის, წინააღმდეგობის, რწმენისა და დიდი პოლიტიკური გამარჯვების დღე.
ეს გამარჯვება არ ეკუთვნის იმ ადამიანებს, რომლებიც მოგვიანებით აღმოჩნდნენ ხელისუფლების მაღალ თანამდებობებზე და დღეს ცდილობენ, იმ ბრძოლის ისტორიის საკუთარი ვერსია შექმნან.
მინდა, შევახსენო ყველას:
ვინც 2012 წლის გამარჯვებისთვის იბრძოდა, კარგად ახსოვს, ვინ სად იდგა, ვინ რა გააკეთა და ვინ გამოჩნდა გამარჯვების შემდეგ!
მაინტერესებს, რა კონკრეტული წვლილი ჰქონდათ მამუკა მდინარაძესა და თიკა რუხაძეს 2012 წლის 1 ოქტომბრის გამარჯვებაში?
ამ კითხვას ვსვამ საჯაროდ.
ჩემთვის მიუღებელია მცდელობა, თითქოს ამ ისტორიის გადაწერა ან მისი მთავარი მონაწილეების დავიწყება ასე მარტივად შეიძლებოდეს.
2012 წლის 1 ოქტომბრის გამარჯვებას ვერავინ წაგვართმევს!
ვერ წაგვართმევენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილისა და მისი ოჯახის გვერდით იდგნენ მაშინ, როდესაც ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში მონაწილეობას რეალური გამბედაობა სჭირდებოდა.
მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ჩემს ეკას, იმ პოლიტიკური გამარჯვებისთვის, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში გარდამტეხი ადგილი დაიკავა.
ჩვენ ვიცავთ იმ ღირებულებებს, რომელთა გამოც მაშინ ვიბრძოდით, და არ ვაპირებთ, ვინმეს პოლიტიკური ამბიციების გამო საკუთარ წარსულზე, პრინციპებსა და პოზიციებზე უარი ვთქვათ.
ახლა კი ჩემს განსაკუთრებით აქტიურ კრიტიკოსებს მივმართავ:
რამდენიც გინდათ, იყვირეთ - „ოქიტაშვილოოოოო!“
რამდენიც გინდათ, დაწერეთ!ტროლებო და ბოტებო
რამდენიც გინდათ, გაიმეორეთ ერთი და იგივე!
ამით ვერც ერთი კითხვა ვერ გაქრება და ვერც ერთი დოკუმენტი ვერ დაკარგავს მნიშვნელობას.
თქვენი ხმაური ჩემთვის პასუხი არ არის.
მე მაინტერესებს ფაქტები, ხელშეკრულებები, ხარჯთაღრიცხვები, საბიუჯეტო ოპერაციები და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირთა პასუხისმგებლობა.
და ბოლოს, ძვირფასო ოპონენტებო...
არსებობს ერთი ცნობილი გამონათქვამი, რომელსაც ხშირად ჩინურ სიბრძნეს მიაწერენ:
„დაჯექი მდინარის პირას და დაელოდე - ოდესმე შენი მტრის გვამი ჩაივლის.“
მე ამ გამონათქვამში პოლიტიკურ მეტაფორას ვხედავ და არა ვინმეს მიმართ ზიანის სურვილს.
პოლიტიკაში ხანდახან ყველაზე ძლიერი პასუხი დროა.
დრო, რომელიც ბევრ რამეს თავის ადგილს მიუჩენს.
ასე რომ, ნუ ჩქარობთ, ბატონებო!
ჯერ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ.
დანარჩენს ისტორია შეაფასებს.
და სანამ ისევ „გაჰყვირიხართ და ოქიტაშვილს“ დაიძახებთ, ერთხელ მაინც სცადეთ და იმ კითხვებს უპასუხეთ, რომელთა მოსმენაც ასე გაღიზიანებთ!
ვერავი ვერ ამიკრძალავს კითხვის დასმას და არავის მივცემ იმის უფლებას ლაფში ამოსვაროს და ტალახი ესროლოს 2012წლის მონაპოვარს და იმ ადამიანებს ვინც თავი გადადო ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან ერთად და დაამარცხა საქართველოში ბოროტება და უბედურება.
კიდე ბევრ კითხვის დასმას ვაპირებ დამელოდეთ.
P.S. კარგი ადამიანი ის კი არ არის, ვინც არასდროს დაუზიანებიათ.
კარგი ადამიანი არის ის, ვინც იმედგაცრუებების, ღალატისა და ტკივილის მიუხედავად, არ მისცა უფლება სხვის ბოროტებას, წაერთმია მისთვის სიკეთე, მგრძნობელობა და ადამიანურობა
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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