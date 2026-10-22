მსოფლიო · 22 ოქტომბერი, 15:15
ბილ კლინტონი: ტრამპმა ბედის ანაბარა მიატოვა უკრაინა და ისევ პუტინის მხარე დაიჭირა
განაცხადა ბილ კლინტონმა ჟურნალისტებთან და აღნიშნა, რომ ყელში ამოუვიდა, თუ როგორ ეპყრობა აშშ თავის მოკავშირეებს და როგორ იწმენდს მათზე ფეხებს.
"და აი, სულ რაღაც გასულ კვირას, პრეზიდენტმა ტრამპმა საბოლოოდ გააკეთა ის, რასაც ჯერ კიდევ პირველი საპრეზიდენტო კამპანიის დროს იმუქრებოდა: ბედის ანაბარა მიატოვა უკრაინა და ისევ პუტინის მხარე დაიჭირა“ - განაცხადა ბილ კლინტონმა ჟურნალისტებთან და აღნიშნა, რომ ყელში ამოუვიდა, თუ როგორ ეპყრობა აშშ თავის მოკავშირეებს და როგორ იწმენდს მათზე ფეხებს.
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