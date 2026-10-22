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მსოფლიო · 22 ოქტომბერი, 15:15

ბილ კლინტონი: ტრამპმა ბედის ანაბარა მიატოვა უკრაინა და ისევ პუტინის მხარე დაიჭირა

განაცხადა ბილ კლინტონმა ჟურნალისტებთან და აღნიშნა, რომ ყელში ამოუვიდა, თუ როგორ ეპყრობა აშშ თავის მოკავშირეებს და როგორ იწმენდს მათზე ფეხებს.

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ბილ კლინტონი: ტრამპმა ბედის ანაბარა მიატოვა უკრაინა და ისევ პუტინის მხარე დაიჭირა
ბილ კლინტონი: ტრამპმა ბედის ანაბარა მიატოვა უკრაინა და ისევ პუტინის მხარე დაიჭირაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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