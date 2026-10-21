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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 23:45

ქეთი ენუქიძე: იმპერიაგამოვლილი და სსრკ-გამოვლილი ქვეყანა ერთხელ თუ დადგა ფეხზე, კიდევ დადგება...

ამბებს მოვყვებოდი მიზეზებზე, მაგრამ უტაქტობა იქნებოდა... ყოველთვის უტაქტობა იყო. ამბებს მოვყვებოდი არჩევნებიდან არჩევნებამდე, მაგრამ ესეც უტაქტობა იქნებოდა... ან რა აზრი აქვს, როცა თავის გულში ყველამ იცის.

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ქეთი ენუქიძე: იმპერიაგამოვლილი და სსრკ-გამოვლილი ქვეყანა ერთხელ თუ დადგა ფეხზე, კიდევ დადგება...
ქეთი ენუქიძე: იმპერიაგამოვლილი და სსრკ-გამოვლილი ქვეყანა ერთხელ თუ დადგა ფეხზე, კიდევ დადგება...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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