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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 15:35

დეა მეტრეველი: ვუყურებ სასამართლო პროცესს და მიმძიმს იმის აღიარება, რომ ეს სწორედ ის საათებია, როცა მთელი ქართულ სახელმწიფოს და მის თავისუფლება და სუვერენიტეტი სამარდება!

დეა მეტრეველი: მრჩება გონივრული განცდა, რომ ეჩქარებათ პროცესის დასრულება მოკლე ვადებში, ოპოზიციისთვი არ რჩება სივრცე და საშუალება სარჩელის უსამართლობა სამართლებლივად ამხილოს. საქართველოს დემოკრატიის ადვოკატირება სრულფასოვნად შეძლოს. გვიყვარს და გვტკივა საქართველო

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დეა მეტრეველი: ვუყურებ სასამართლო პროცესს და მიმძიმს იმის აღიარება, რომ ეს სწორედ ის საათებია, როცა მთელი ქართულ სახელმწიფოს და მის თავისუფლება და სუვერენიტეტი სამარდება!
დეა მეტრეველი: ვუყურებ სასამართლო პროცესს და მიმძიმს იმის აღიარება, რომ ეს სწორედ ის საათებია, როცა მთელი ქართულ სახელმწიფოს და მის თავისუფლება და სუვერენიტეტი სამარდება!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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