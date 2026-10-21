ივა ფეზუაშვილი: მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პროცესს კი არ ასამარებენ, ყველაზე მთავარს, არჩევანის თავისუფლებას გვართმევენ...
გამორიცხულია, რომ ამ ყველაფრით ვინმემ იხეიროს მმართველი ელიტის გარდა და ისინიც დროებით გადარჩებიან, სანამ ბიძინა ივანიშვილი მათი დაპატიმრების ბრძანებას გასცემს. დღეს ვინც ამ პროცესში სისტემას წარმოადგენს, უნდა ხვდებოდეს, უნდა იაზრებდეს რომ იგივე სისტემა ხვალ მას დაუპირისპირდება
მწერალი ივა ფეზუაშვილი:
მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პროცესს კი არ ასამარებენ, ყველაზე მთავარს, არჩევანის თავისუფლებას გვართმევენ...
კობახიძე მართალია, ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს ეგზისტენციალური საკითხია.
ამ ურდოს უნდა რომ მოქალაქეები კი არა, მათსავით მონები ვიყოთ!
გამორიცხულია, რომ ამ ყველაფრით ვინმემ იხეიროს მმართველი ელიტის გარდა და ისინიც დროებით გადარჩებიან, სანამ ბიძინა ივანიშვილი მათი დაპატიმრების ბრძანებას გასცემს.
დღეს ვინც ამ პროცესში სისტემას წარმოადგენს, უნდა ხვდებოდეს, უნდა იაზრებდეს რომ იგივე სისტემა ხვალ მას დაუპირისპირდება
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