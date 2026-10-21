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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 15:01

ივა ფეზუაშვილი: მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პროცესს კი არ ასამარებენ, ყველაზე მთავარს, არჩევანის თავისუფლებას გვართმევენ...

გამორიცხულია, რომ ამ ყველაფრით ვინმემ იხეიროს მმართველი ელიტის გარდა და ისინიც დროებით გადარჩებიან, სანამ ბიძინა ივანიშვილი მათი დაპატიმრების ბრძანებას გასცემს. დღეს ვინც ამ პროცესში სისტემას წარმოადგენს, უნდა ხვდებოდეს, უნდა იაზრებდეს რომ იგივე სისტემა ხვალ მას დაუპირისპირდება

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ივა ფეზუაშვილი: მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პროცესს კი არ ასამარებენ, ყველაზე მთავარს, არჩევანის თავისუფლებას გვართმევენ...
ივა ფეზუაშვილი: მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკური პროცესს კი არ ასამარებენ, ყველაზე მთავარს, არჩევანის თავისუფლებას გვართმევენ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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