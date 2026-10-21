ლევან ზაზაძე: როგორ ფიქრობთ, პარტიების აკრძალვით მოგვარდება თუ არა ქვეყანაში არსებული პრობლემები? უფრო კონკრეტულად...
1. კატასტროფულად გაზრდილი ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე და სხვა საჭიროებებზე 2. გაზრდილი ფასები კომუნალურებზე. 3. გაზრდილი ფასები საწვავზე. 4. კატასტროფულ მდგომარეობაში არსებული ჯანდაცვის სისტემა.
ფოტოგრაფი ლევან ზაზაძე:
კითხვა მაქვს ამ ქვეყნის საერთოდ ყველა მოქალაქესთან - როგორ ფიქრობთ, პარტიების აკრძალვით მოგვარდება თუ არა ქვეყანაში არსებული პრობლემები? უფრო კონკრეტულად:
1. კატასტროფულად გაზრდილი ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე და სხვა საჭიროებებზე
2. გაზრდილი ფასები კომუნალურებზე.
3. გაზრდილი ფასები საწვავზე.
4. კატასტროფულ მდგომარეობაში არსებული ჯანდაცვის სისტემა.
5. განადგურებული განათლების სისტემა.
6. გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა.
7. ქვეყანაში არსებული უსამართლიბა.
8. გაუარესებული კრიმინალური მდგომარეობა.
9. ნარკოტიკების პრობლემა.
10. ახალგაზრდების მიერ გაძარცვული უცხო ქვეყნის პენსიონერები.
11. მიზერული პენსიები და ხელფასები.
12. ქვეყნის იზოლაცია.
13. და მრავალი სხვა.
ჩამოთვლილთაგან ერთი მაინც თუ მოგვარდება?
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