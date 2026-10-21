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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 14:09

ლევან ზაზაძე: როგორ ფიქრობთ, პარტიების აკრძალვით მოგვარდება თუ არა ქვეყანაში არსებული პრობლემები? უფრო კონკრეტულად...

1. კატასტროფულად გაზრდილი ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე და სხვა საჭიროებებზე 2. გაზრდილი ფასები კომუნალურებზე. 3. გაზრდილი ფასები საწვავზე. 4. კატასტროფულ მდგომარეობაში არსებული ჯანდაცვის სისტემა.

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ლევან ზაზაძე: როგორ ფიქრობთ, პარტიების აკრძალვით მოგვარდება თუ არა ქვეყანაში არსებული პრობლემები? უფრო კონკრეტულად...
ლევან ზაზაძე: როგორ ფიქრობთ, პარტიების აკრძალვით მოგვარდება თუ არა ქვეყანაში არსებული პრობლემები? უფრო კონკრეტულად...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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