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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 12:17

მათე ხვედელიძე: მალე ირანის ომი ისევ განახლდება და ...

ვისაც დარჩება ირანი, მას ექნება დიდი უპირატესობა ამერიკისა და ჩინეთის ახალ ცივ ომში. მეტიც, თუ ამერიკამ ირანის მორჯულება მოახერხა, ჩინეთისგან ბევრი სახელმწიფო დისტანცირდება. თუ ირანში აიათოლების რეჟიმი დაემხო, აშშ სრულ სახმელეთო ალყას შეკრავს რუსეთისა და ჩინეთის გარშემო. დღეის მდგომარეობით, წითლად შემოხაზულ რკალში მხოლოდ ირანიღაა დარჩენილი რუსულ-ჩინურ ბლოკში.

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მათე ხვედელიძე: მალე ირანის ომი ისევ განახლდება და ...
მათე ხვედელიძე: მალე ირანის ომი ისევ განახლდება და ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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