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საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 21:31

გიორგი ჩუბინიძე: ამ ფოტომ ერთი ამბავი გამახსენა

წლების წინ ქართულ ვიკიპედიაში სტატია „მატილდა გვარლიანი“ დავამატეთ. მალევე წაშალეს, ცნობადობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებსო. მოგვიანებით სტატია ინგლისურ და ფრანგულ ვიკიპედიებში გამოჩნდა და მხოლოდ ამის შემდეგ (2026 წლის იანვარში) დაამატეს ქართულშიც.

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გიორგი ჩუბინიძე: ამ ფოტომ ერთი ამბავი გამახსენა
გიორგი ჩუბინიძე: ამ ფოტომ ერთი ამბავი გამახსენაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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