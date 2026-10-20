გიორგი ჩუბინიძე: ამ ფოტომ ერთი ამბავი გამახსენა
წლების წინ ქართულ ვიკიპედიაში სტატია „მატილდა გვარლიანი“ დავამატეთ. მალევე წაშალეს, ცნობადობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებსო. მოგვიანებით სტატია ინგლისურ და ფრანგულ ვიკიპედიებში გამოჩნდა და მხოლოდ ამის შემდეგ (2026 წლის იანვარში) დაამატეს ქართულშიც.
ისტორიკოსი, პედაგოგი გიორგი ჩუბინიძე:
ამ ფოტომ ერთი ამბავი გამახსენა.
წლების წინ ქართულ ვიკიპედიაში სტატია „მატილდა გვარლიანი“ დავამატეთ. მალევე წაშალეს, ცნობადობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებსო.
მოგვიანებით სტატია ინგლისურ და ფრანგულ ვიკიპედიებში გამოჩნდა და მხოლოდ ამის შემდეგ (2026 წლის იანვარში) დაამატეს ქართულშიც.
ქართველის ცნობადობა ხომ ჯერ უცხოეთში უნდა დადასტურდეს, რომ საკუთარ ქვეყანაში აღიარონ.
ესაა ჩვენი საქართველო.
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