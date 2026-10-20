მსოფლიო · 20 ოქტომბერი, 14:22
აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა
აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა, უნდობლობა კი 39%-მდე შემცირდა | ინფორმაციას კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიური ინსტიტუტი [KIIS] ავრცელებს.
აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა, უნდობლობა კი 39%-მდე შემცირდა | ინფორმაციას კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიური ინსტიტუტი [KIIS] ავრცელებს.
გამოკითხვა 8-16 ოქტომბრის პერიოდში ჩატარდა, შემთხვევითი სატელეფონო ნომრების შერჩევის საფუძველზე.
კვლევის თანახმად, აშშ-სა და რუსეთს შორის ე.წ. „დიზელის შეთანხმების“ გამოცხადებამდე, 8-9 ოქტომბერს ზელენსკის ნდობის მაჩვენებელი 43% იყო, ხოლო უნდობლობის 52%
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