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მსოფლიო · 20 ოქტომბერი, 14:22

აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა

აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა, უნდობლობა კი 39%-მდე შემცირდა | ინფორმაციას კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიური ინსტიტუტი [KIIS] ავრცელებს.

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აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდა
აშშ-ის ზეწოლის ფონზე, ზელენსკისადმი ნდობა ერთ კვირაში 43%-დან 57%-მდე გაიზარდაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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