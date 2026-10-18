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საზოგადოება · 19 ოქტომბერი, 01:43

ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს

ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს. როგორც ჩანს, მანამდე საფრანგეთის ისტორია მარტო კრუასანი, შანსონი და სენის სანაპიროზე მშვიდი გასეირნება იყო. ბასტილიაც, ალბათ, რემონტის დროს დაინგრა.

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ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს
ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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