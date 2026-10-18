ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს
ნინო ჯანგირაშვილი: ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს. როგორც ჩანს, მანამდე საფრანგეთის ისტორია მარტო კრუასანი, შანსონი და სენის სანაპიროზე მშვიდი გასეირნება იყო. ბასტილიაც, ალბათ, რემონტის დროს დაინგრა.
ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილი:
ნუ დასტირით საფრანგეთს, თქვენი ჭირიმე, და ნუ გამოაცხადებთ ცივილიზაციის დასასრულს.
როგორც ჩანს, მანამდე საფრანგეთის ისტორია მარტო კრუასანი, შანსონი და სენის სანაპიროზე მშვიდი გასეირნება იყო. ბასტილიაც, ალბათ, რემონტის დროს დაინგრა.
ქვეყანამ რევოლუციები, მონარქიების დამხობა, კომუნა და ბარიკადები გამოიარა და მაინც დიდებულ საფრანგეთად დარჩა, მაგრამ აი, ფეისბუქის ნიუსფიდში გავრცელებულ მეშვიდე ვიდეოს ვეღარ გაუძლო.
სანამ ნეკროლოგებს დაწერთ, ისტორია მაინც გადაიკითხეთ — საფრანგეთში ბარიკადები ფაქტობრივად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და თქვენ ყოველ ჯერზე ცივილიზაციის დასასრული ნუ გგონიათ.
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