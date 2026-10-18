პოლიტიკა · 18 ოქტომბერი, 20:55
ლალი მოროშკინა: ჩვენ ის ადამიანები ვართ ვინც მოვიყვანეთ "ოცნება"... და პირადად ივანიშვილზე რასაც ვიტყვი... (ვიდეო)
მომწონს ნეიტრალური კურსი - არ მომწონს ის, რომ რომ ჩავედით და ხელი მოვაწერეთ რუსეთის გაკიცხვას ... ივანიშვილი ღირსეული ადამიანია, ბევრი რამ გადაიტანა და განიცადა ... -ლალი მოროშკინა.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეზურაბ პატარაძე ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძიზე და მწვანე ტბაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას გაეცნო
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