საზოგადოება · 18 ოქტომბერი, 01:40
რუსა მორჩილაძის ემოციური მიმართვას მერაბ სეფაშვილს (ვიდეო)
რუსა მორჩილაძე: ქედს ვიხრი შენს წინაშე, დიდი მომღერალი ხარ...მსოფლიოს ნებისმიერი დარბაზი ბედნიერი იქნებოდა შენ რომ იქ გემღერა. ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ გვყავს მერაბ სეფაშვილი.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეგივი თარგამაძე: ვიტყოდი, ცრემლი არ დამანახოთ, ბიჭოო, მაგრამ, როგორც ჩანს, დაგვიანებულია…
უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება