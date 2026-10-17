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საზოგადოება · 18 ოქტომბერი, 01:17

"თეთრი რაში, თეთრი რაში" - ვიდეო მერაბ სეფაშვილის კონცერტიდან

მერაბ სეფაშვილი: საქართველოს გაუმარჯოს✊🏼❤️❤️❤️ აპლოდისმენტებს იმსახურებს ჩემი მსმენელი, ასეთი შესრულებისთვის❤️👏🏼👏🏼 მადლობაა

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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