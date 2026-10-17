საზოგადოება · 18 ოქტომბერი, 01:17
"თეთრი რაში, თეთრი რაში" - ვიდეო მერაბ სეფაშვილის კონცერტიდან
მერაბ სეფაშვილი: საქართველოს გაუმარჯოს✊🏼❤️❤️❤️ აპლოდისმენტებს იმსახურებს ჩემი მსმენელი, ასეთი შესრულებისთვის❤️👏🏼👏🏼 მადლობაა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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