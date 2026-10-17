მსოფლიო · 18 ოქტომბერი, 00:44
ნიდერლანდელ მოხალისეს ფრონტისპირა ზონიდან ქალი გადაჰყავს კრამატორსკში (ვიდეო)
"ეს ქალი ახლახან დაემშვიდობა თავის შვილს და ლოცულობს, რომ კრამატორსკამდე მშვიდობით მიაღწიოს". ვიდეოს ამ აღწერით, უკრაინის მხარეს მებრძოლი ნიდერლანდელი ჯარისკაცი აქვეყნებს, ფრონტისპირა ზონიდან ევაკუაციის დროს.
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