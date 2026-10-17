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მსოფლიო · 18 ოქტომბერი, 00:44

ნიდერლანდელ მოხალისეს ფრონტისპირა ზონიდან ქალი გადაჰყავს კრამატორსკში (ვიდეო)

"ეს ქალი ახლახან დაემშვიდობა თავის შვილს და ლოცულობს, რომ კრამატორსკამდე მშვიდობით მიაღწიოს". ვ​იდეოს ამ აღწერით, უკრაინის მხარეს მებრძოლი ნიდერლანდელი ჯარისკაცი აქვეყნებს, ფრონტისპირა ზონიდან ევაკუაციის დროს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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