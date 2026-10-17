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საზოგადოება · 17 ოქტომბერი, 21:55

უნდა აიკრძალოს თუ არა ოპოზიციური პარტიები? (ვიდეო)

„კახეთის ხმამ“ თელავში მოქალაქეები გამოკითხა. ნახეთ, რას ფიქრობენ ისინი ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვაზე და როგორია მათი პოზიცია ამ საკითხზე.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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