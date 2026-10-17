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საზოგადოება · 17 ოქტომბერი, 20:43

"ხალხი რომ აგიჯანყდათ, 22 წლის გოგოა გარდაცვლილი, რა გეკონცერტებათო" - საგარეჯოში „ქუჩის ბიჭების“ კონცერტი გადაიდო

საგარეჯოში 19 ოქტომბერს დაგეგმილი „ქუჩის ბიჭების“ კონცერტი 22 წლის გოგოს გარდაცვალების გამო საზოგადოების პროტესტის ფონზე გადაიდო. სანაცვლოდ, ანსამბლი კასპის მერმა, ვახტანგ მაისურაძემ, მიიწვია. დღეს, 17 ოქტომბერს, კასპის მერმა დააანონსა, რომ „ქუჩის ბიჭების“ კონცერტი ქალაქის ცენტრში 19 ოქტომბერს გაიმართება. კონცერტის მოულოდნელად დანიშვნის მიზეზები მას არ განუმარტავს.

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"ხალხი რომ აგიჯანყდათ, 22 წლის გოგოა გარდაცვლილი, რა გეკონცერტებათო" - საგარეჯოში „ქუჩის ბიჭების“ კონცერტი გადაიდო
"ხალხი რომ აგიჯანყდათ, 22 წლის გოგოა გარდაცვლილი, რა გეკონცერტებათო" - საგარეჯოში „ქუჩის ბიჭების“ კონცერტი გადაიდოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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