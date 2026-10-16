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პოლიტიკა · 16 ოქტომბერი, 19:54

ლევან ლორთქიფანიძე: „ქართულ ოცნებას“ საქართველოს მომავლის კონკრეტული ხედვა აქვს. საქართველო უნდა იქცეს სამოთხედ ბანდიტებისათვის, რომლებიც სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეცდებიან

“ქართული ოცნების“ მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობა შეიძლება განპირობებული იყოს რამდენიმე ფაქტორით. უპირველეს ყოვლისა, შეგახსენებთ, რომ ავტორიტარიზმს სიხარბე ახასიათებს. ავტორიტარულ რეჟიმებს უჭირთ შეჩერება და დროდადრო კიდევ უფრო მეტი სივრცის დაპყრობას ესწრაფვიან, ისინი ვერ კმაყოფილდებიან მოპოვებული ალაფით და მუდმივად გაფართოებაზე ფიქრობენ.

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ლევან ლორთქიფანიძე: „ქართულ ოცნებას“ საქართველოს მომავლის კონკრეტული ხედვა აქვს. საქართველო უნდა იქცეს სამოთხედ ბანდიტებისათვის, რომლებიც სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეცდებიან
ლევან ლორთქიფანიძე: „ქართულ ოცნებას“ საქართველოს მომავლის კონკრეტული ხედვა აქვს. საქართველო უნდა იქცეს სამოთხედ ბანდიტებისათვის, რომლებიც სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეეცდებიანNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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