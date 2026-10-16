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პოლიტიკა · 16 ოქტომბერი, 18:58

თამარ ნუცუბიძე ვოლოდიმირ ზელენსკის: პრეზიდენტო, ქართველები თქვენს გვერდით დგანან! დიდება უკრაინას! (ვიდეო)

"პრეზიდენტო, ქართველები თქვენს გვერდით დგანან! დიდება უკრაინას!" | ევროსკოპის ჟურნალისტი, თამარ ნუცუბიძე ვოლოდიმირ ზელენსკის (ვიდეო)

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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