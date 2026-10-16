პოლიტიკა · 16 ოქტომბერი, 18:58
თამარ ნუცუბიძე ვოლოდიმირ ზელენსკის: პრეზიდენტო, ქართველები თქვენს გვერდით დგანან! დიდება უკრაინას! (ვიდეო)
"პრეზიდენტო, ქართველები თქვენს გვერდით დგანან! დიდება უკრაინას!" | ევროსკოპის ჟურნალისტი, თამარ ნუცუბიძე ვოლოდიმირ ზელენსკის (ვიდეო)
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეკულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი - "საჩუქარი" გაიხსნა, რომელიც მიხეილ თუმანიშვილის 105 წლის იუბილეს ეძღვნება
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