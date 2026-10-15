სალომე სიმონია: ევა გოცირიძის ქონება: 450 000 ₾ ღირებულების ბინა... სერგო მეთოფიშვილის ოჯახის ქონება: 473 000 ლარის უძრავი ქონება...
სალომე სიმონია: საკონსტიტუციო სასამართლოს 7 მოსამართლე, რომლებიც პარტიების აკრძალვაზე იმსჯელებს.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
ევა გოცირიძის ქონება:
● 450 000 ₾ ღირებულების ბინა
● 135 000 ლარი ანგარიშზე
● 60 000 ლარი ნაღდი ფული
● 184 400 ლარი ხელფასი
● მისი შვილი 2019 წლიდან ცხოვრობს საფრანგეთში, ქ. სტრასბურგში.
● 378 000 ₾ ბინა შვილს აჩუქა
ვასილ როინიშვილის ოჯახის ქონება:
● 435 000 ლარის უძრავი ქონება
● 512 600 ლარი ანგარიშზე
● 166 000 ლარი ხელფასი
სერგო მეთოფიშვილის ოჯახის ქონება:
● 473 000 ლარის უძრავი ქონება
● 72 000 ლარი ნაღდი ფული
● 127 948 ლარი ხელფასი
გიორგი მოდებაძის ოჯახის ქონება:
● 63 000 ლარის 2 მანქანა
● 85 000 ლარამდე ანგარიშზე
● შვილი კერძო სკოლაში სწავლობს.
● განათლების მინისტრის მოადგილე იყო 30.06.2025 წლამდე
● 207 000 ლარის ხელფასი
გიორგი თევდორაშვილის ქონება:
● 375 000 ლარის უძრავი ქონება
● 89 500 ლარის ანაბარი
● 190 000 ლარამდე ხელფასი
გოგა კიკილაშვილის ქონება:
● 477 000 ლარის უძრავი ქონება
● 105 000 ₾ კვლევითი გრანტებით
● 31 500 ლარი ანგარიშზე
● 130 800 ლარი ხელფასი
რევაზ ნადარაია:
● ორივე შვილი კერძო სკოლაში სწავლობს
● 17 000 ლარი შვილების სწავლაში
● 9 000 ლარი ანგარიშზე
● 77 000 ლარის მანქანა
● 148 000 ლარამდე ხელფასი
საკონსტიტუციო სასამართლოს 7 მოსამართლე, რომლებიც პარტიების აკრძალვაზე იმსჯელებს.
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