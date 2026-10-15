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მსოფლიო · 15 ოქტომბერი, 23:33

ის მზად იყო ქუჩაში ძველ, გაცვეთილ ტანსაცმელში ჯდომისთვის, რათა თუნდაც ერთი წამით განეცადა ის, რასაც ბევრი ადამიანი ყოველდღიურად განიცდის

ამ ისტორიაში მოხსენიებულ ქალს ჩვენი თანაგრძნობა არ სჭირდება. ის არ ითხოვს მოწყალებას ან თანაგრძნობას. მას მხოლოდ ორი რამ სურს: ცოტა სიკეთე ნოსტალგიური გულის მქონე ადამიანებისგან. და ცოტა გაგება მათგან, ვინც სხვების განსჯას ჩქარობს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ის მზად იყო ქუჩაში ძველ, გაცვეთილ ტანსაცმელში ჯდომისთვის, რათა თუნდაც ერთი წამით განეცადა ის, რასაც ბევრი ადამიანი ყოველდღიურად განიცდის
ის მზად იყო ქუჩაში ძველ, გაცვეთილ ტანსაცმელში ჯდომისთვის, რათა თუნდაც ერთი წამით განეცადა ის, რასაც ბევრი ადამიანი ყოველდღიურად განიცდისNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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