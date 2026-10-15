ის მზად იყო ქუჩაში ძველ, გაცვეთილ ტანსაცმელში ჯდომისთვის, რათა თუნდაც ერთი წამით განეცადა ის, რასაც ბევრი ადამიანი ყოველდღიურად განიცდის
ამ ისტორიაში მოხსენიებულ ქალს ჩვენი თანაგრძნობა არ სჭირდება. ის არ ითხოვს მოწყალებას ან თანაგრძნობას. მას მხოლოდ ორი რამ სურს: ცოტა სიკეთე ნოსტალგიური გულის მქონე ადამიანებისგან. და ცოტა გაგება მათგან, ვინც სხვების განსჯას ჩქარობს.
სოციალური მედია:
ის ორჯერ აირჩიეს ფინეთის პრეზიდენტად.
თუმცა, ის მზად იყო ქუჩაში ძველ, გაცვეთილ ტანსაცმელში ჯდომისთვის, რათა თუნდაც ერთი წამით განეცადა ის, რასაც ბევრი ადამიანი ყოველდღიურად განიცდის.
ამ ისტორიაში მოხსენიებულ ქალს ჩვენი თანაგრძნობა არ სჭირდება. ის არ ითხოვს მოწყალებას ან თანაგრძნობას. მას მხოლოდ ორი რამ სურს:
ცოტა სიკეთე ნოსტალგიური გულის მქონე ადამიანებისგან.
და ცოტა გაგება მათგან, ვინც სხვების განსჯას ჩქარობს.
ეს არის ტარია ჰალონენი, ფინეთის ყოფილი პრეზიდენტი. მსოფლიოს ბევრმა ადამიანმა შეიძლება არ იცოდეს მისი სახელი, მაგრამ ის ორი ვადით იყო ქვეყნის პრეზიდენტი.
მისი მოღვაწეობის პერიოდში ფინეთმა განაგრძო პროგრესი განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური დახმარებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სფეროში.
ფინეთი ცნობილია არა მხოლოდ თავისი ლამაზი ტბებითა და წყნარი ქალაქებით. ის ასევე ისეთი ცნობილი კომპანიების შტაბ-ბინაა, როგორიცაა Nokia, Wärtsilä და Polar.
მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა რამ არის.
ამ ისტორიის თანახმად, ფოტო გადაღებულია სოციალური პრობლემების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში. ყოფილი პრეზიდენტი მეორადი ტანსაცმლის ტარებას ცდილობდა და საათობით გარეთ იჯდა. მიზანი იყო, თუნდაც ერთი წამით, გაეგო იმ სირთულეების შესახებ, რომლებსაც აწყდებიან ლტოლვილები, უსახლკაროები და ისინი, ვისაც საზოგადოება ხშირად უგულებელყოფს.
მან გააზიარა მარტივი, მაგრამ ძლიერი აზრი:
„შემეძლო ლტოლვილი ვყოფილიყავი. შემეძლო მათხოვარი ვყოფილიყავი. ცხოვრებამ უბრალოდ პრეზიდენტის ადგილას დამაყენა“.
და აი, როგორ გამოიყურება ნამდვილი სიდიადე.
საქმე ტიტულებს არ ეხება.
საქმე ძალაუფლებას არ ეხება.
საქმე იმაშია, რომ გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ცხოვრება შეიძლებოდა ძალიან განსხვავებული ყოფილიყო.
თითოეულ ჩვენგანს შეიძლებოდა სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დავმდგარიყავით, ჩვენი გარემოებები განსხვავებული რომ ყოფილიყო.
სამყარო უკეთესი ადგილი ხდება, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები არ ივიწყებენ თავიანთ ადამიანურობას.
რადგან ნამდვილი სიდიადე მხოლოდ იმაში არ არის, თუ რამდენად მაღლა ადიხარ ცხოვრებაში. საქმე იმაშია, თუ რამდენად კეთილი ხარ, რამდენად გესმის მათ მიმართ, ვინც იბრძვის.
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