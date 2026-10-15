ივა ფეზუაშვილი: ყველაზე მთავარს მაინც ახლა გვართმევენ - არჩევანის უფლებას, ადამიანისთვის თავისუფალი ნების წართმევა არის, ყველაზე არაქრისტიანული საქციელი... პოლიტიკური პარტია გვპარავს იმას რაც ღმერთმა გვიბოძა...
სახელმწიფო გადატრიალებას ტანკები აღარ სჭირდება, ის კანონების მეშვეობით ხდება, ესაა თანამედროვე ავტორიტარიზმის ხელწერა... ჩვენ ჯერ დაგვარბიეს, გაგვლახეს, მიკროავტობუსებში გვაწამეს, დაგვღალეს, იმედი მოგვისპეს და მერე, რაც კი რამე იყო ქვეყანაში დემოკრატიული დარჩენილი, ყველაფერი უკანონოდ და სულ კანონ-კანონ გააქრეს
მწერალი ივა ფეზუაშვილი:
სახელმწიფო გადატრიალებას ტანკები აღარ სჭირდება, ის კანონების მეშვეობით ხდება, ესაა თანამედროვე ავტორიტარიზმის ხელწერა...
ჩვენ ჯერ დაგვარბიეს, გაგვლახეს, მიკროავტობუსებში გვაწამეს, დაგვღალეს, იმედი მოგვისპეს და მერე, რაც კი რამე იყო ქვეყანაში დემოკრატიული დარჩენილი, ყველაფერი უკანონოდ და სულ კანონ-კანონ გააქრეს -
ჯერ ტროტუარზე აგვხიზნეს, მერე იქ დგომაც დაგვიშალეს და ბოლოს იმის ხმამაღლა თქმაც კი რომ გვატერორებენ...
თუმცა, ყველაზე მთავარს მაინც ახლა გვართმევენ - არჩევანის უფლებას, ადამიანისთვის თავისუფალი ნების წართმევა არის, ყველაზე არაქრისტიანული საქციელი... პოლიტიკური პარტია გვპარავს იმას რაც ღმერთმა გვიბოძა...
უნდათ რომ ერთპარტიულ ჭაობში ჩაგვალპონ...
მათივე დათვლილი არჩევნების შედეგებით ოპოზიციურმა პარტიებმა 784 820 ხმა მიიღეს.
ქართული ოცნება ამომრჩევლების დაახლოებით 1/3-ს უკრძალავს მომდევნო პოლიტიკური არჩევანის გაკეთებას!
დემოკრატიას კი არ კლავენ, პირდაპირი მნიშვნელობით გვიმონებენ!
ამაზე უნდა გვქონდეს მთელი კონცენტრაცია და არა დათო ოქიტაშვილზე, თიკა რუხაძეზე, მამუკა მდინარაძეზე და შიდაპარტიულ სიბინძურეებზე რომელიც საკენკად გადმოგვიგდეს...
მესმის, გვიხარია მათი სამართლიანი გაუბედურება ვისაც ჩვენს უბედურებაში მიუძღვის წვლილი, მაგრამ მთავარი განსაცდელი ჯერ კიდევ წინ გვაქვს... არ გავიფანტოთ!
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