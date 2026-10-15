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ივა ფეზუაშვილი: ყველაზე მთავარს მაინც ახლა გვართმევენ - არჩევანის უფლებას, ადამიანისთვის თავისუფალი ნების წართმევა არის, ყველაზე არაქრისტიანული საქციელი... პოლიტიკური პარტია გვპარავს იმას რაც ღმერთმა გვიბოძა...

სახელმწიფო გადატრიალებას ტანკები აღარ სჭირდება, ის კანონების მეშვეობით ხდება, ესაა თანამედროვე ავტორიტარიზმის ხელწერა... ჩვენ ჯერ დაგვარბიეს, გაგვლახეს, მიკროავტობუსებში გვაწამეს, დაგვღალეს, იმედი მოგვისპეს და მერე, რაც კი რამე იყო ქვეყანაში დემოკრატიული დარჩენილი, ყველაფერი უკანონოდ და სულ კანონ-კანონ გააქრეს

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ივა ფეზუაშვილი: ყველაზე მთავარს მაინც ახლა გვართმევენ - არჩევანის უფლებას, ადამიანისთვის თავისუფალი ნების წართმევა არის, ყველაზე არაქრისტიანული საქციელი... პოლიტიკური პარტია გვპარავს იმას რაც ღმერთმა გვიბოძა...
ივა ფეზუაშვილი: ყველაზე მთავარს მაინც ახლა გვართმევენ - არჩევანის უფლებას, ადამიანისთვის თავისუფალი ნების წართმევა არის, ყველაზე არაქრისტიანული საქციელი... პოლიტიკური პარტია გვპარავს იმას რაც ღმერთმა გვიბოძა...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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