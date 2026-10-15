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ხათუნა ხოფერია: დათო სვამს შეკითხვებს. შესაბამისად, ეს შეკითხვები აქვს ყველას - ქართულ საზოგადოებას

პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებით კითხვები "ოცნების" ერთგულ მხარდამჭერს, ხათუნა ხოფერიასაც აქვს - მისი თქმით, ის კითხვები რაც დავით ოქიტაშვილმა დასვმა, მთელ საზოგადოებას აინტერესებს კულტურის ყოფილი მინისტრის, თიკა რუხაძისგან. 

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ხათუნა ხოფერია: დათო სვამს შეკითხვებს. შესაბამისად, ეს შეკითხვები აქვს ყველას - ქართულ საზოგადოებას
ხათუნა ხოფერია: დათო სვამს შეკითხვებს. შესაბამისად, ეს შეკითხვები აქვს ყველას - ქართულ საზოგადოებასNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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