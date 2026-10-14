მამა დავით კაბერაშვილი: ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს
,,ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს, თანაც გამიზნულად, რას ემსახურება, კარგად ჩანს. არანაირი დადგენილება არ არსებობს ამის შესახებ".
მამა ვახტანგის მიერ მონათლულთა ხელახლა მონათვლის შესახებ ხაშურისა და სურამის ეპარქიის წარმომადგენლის განცხადებას ეხმაურება მამა ვახტანგის ოჯახი.
,,ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს, თანაც გამიზნულად, რას ემსახურება, კარგად ჩანს. არანაირი დადგენილება არ არსებობს ამის შესახებ".
,,მამა დავითმა წაშალა ეს ვიდეო! რაც ძალიან სამწუხაროა. ოჯახის პოზიცია დღესაც უცვლელია და დაიცავს მის ღვაწლს და იმ წლებს, რაც მან გააკეთა იმ პირობებში, რაც მაშინ არსებობდა. გილოცავთ სვეტიცხოვლობას"- მოგვწერა მამა ვახტანგის შვილიშვილმა.
გუშინ, სურამისა და ხაშურის ეპარქიის წარმომადგენელმა, მამა დავით კანერაშვილმა გაავრცელა ვიდეო, სადაც საუბრობს 1979-1997 წლებში, მამა ვახტანგისა და მამა მიქაელის მონათლულ ადამიანებზე.
ეპარქიის წარმომადგენელი მრევლს მოუწოდებს, რომ აღნიშნული ორი სასულირო პირის მონათლული ხალხი ხელმეორედ მოინათლნონ. მიზეზად, არასწორად მონათვლის წესი დაასახელა.
ინფორმავიის გავრცელებიდან მეორე დღეს მამა დავით კაბერაშვილმა ვიდეო წაშალა და დაწერა:
,,კიდევ ერთხელ მინდა ნაᲗლობის Თემას Შევეხო. უმთავრესად მინდა Შენდობა ვითხოვო მორწმუნე მრევლისგან ორ აზროვნების გამო (თუმცა ვთვლი რომ გასაგებად ავხსენი ყველაფერი). ასევე Ჩემი მეუფისგან და მამების (მამა ვახტანგის და მამა მიქაელისგან) ახლობლებისგან.
,,ვადასტურებ Ჩემს პატივისცემას ამ მოᲫღვრების მიმართ მათი ღვაწლის გამო იმ რთულ დროᲨი. თუმცა კი Შევეხე ტიპიკონურ დარღვევას, რაც დამტკიცებული იყო ეკლესიის უმაღლეს იერარქიის გადაწყვეტილებით.
,,უფალმა აცხონოს მამების სული და Ჩვენ სწორი განსჯის უნარი მოგვანიᲭოს.
საბოლოოდ დაველოდოᲗ უმაღლეს იერარქიის გადაწყვეტილებას.."- დაწერა მამა დავით კაბერაშვილმა დღეს.
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