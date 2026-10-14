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მამა დავით კაბერაშვილი: ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს

,,ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს, თანაც გამიზნულად, რას ემსახურება, კარგად ჩანს. არანაირი დადგენილება არ არსებობს ამის შესახებ".

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მამა დავით კაბერაშვილი: ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამეს
მამა დავით კაბერაშვილი: ეს უკვე მეორედ ააგორეს მამა ვახტანგის წინააღმდეგ, სრულიად დაუსაბუთებლად. მტკიცებულებების გარეშე ცილი დასწამესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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