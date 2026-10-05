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დენის კულანინი: სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!

დენის კულანინი: არ ვიცი, რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან საპატიმროებში არსებული საპირფარეშოები, მაგრამ ვვარაუდობ, რომ მათ შორის დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს. ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!

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დენის კულანინი: სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!
დენის კულანინი: სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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