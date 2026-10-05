დენის კულანინი: სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!
დენის კულანინი: არ ვიცი, რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან საპატიმროებში არსებული საპირფარეშოები, მაგრამ ვვარაუდობ, რომ მათ შორის დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს. ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!
ე.წ. აგენტების კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს დაკავებული და მიხეილ ყაველაშვილის მიერ შეწყალებული დენის კულანინი:
არ ვიცი, რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან საპატიმროებში არსებული საპირფარეშოები, მაგრამ ვვარაუდობ, რომ მათ შორის დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს. ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: საპატიმროს საპირფარეშოში პატიმრისთვის საკუთარი თავის ჩამოხრჩობა პრაქტიკულად შეუძლებელია!
ასევე, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ციხეებში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევებიდან გამომდინარე, არსებობს ეჭვი, რომ პატიმრების წინააღმდეგ შესაძლოა რაიმე სადამსჯელო პროცედურა იყოს დაგეგმილი. ახლა, როგორც არასდროს, ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენი ახლობლების მიმართ!
• თუ პატიმარი დაგირეკავთ, შეახსენეთ, რომ მოითხოვოს ფსიქოლოგთან შეხვედრა. სთხოვეთ, მოგწეროთ წერილი ციხეში მისი ყოფნის პირობებისა და მის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ტელეფონით კი არა, წერილობით გაგიზიაროთ, რადგან სატელეფონო საუბრები ისმინება არა მხოლოდ დეპარტამენტის, არამედ პენიტენციური სამსახურისა და ციხის თანამშრომლების მიერაც. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენი ზოგიერთი ზარის შემდეგ ციხის ადმინისტრაცია ხშირად იბარებდა პატიმრებს და ეკითხებოდა, რატომ ვრეკავდით და რატომ ვჩიოდით.
• ასევე, მიიტანეთ წიგნები და საკვები.
• ტელეფონით და ვიდეოკავშირით დაჯავშნეთ ყველა შესაძლო პაემნის დღე. თუ შესაძლებელია, ამ თვეში აუცილებლად მიდით ხანგრძლივ პაემანზე. ციხეში მისვლისას ადმინისტრაციას დაუსვით კითხვები თქვენი პატიმრის შესახებ და ზოგადად პატიმრობის პირობებზე.
— და, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი გაუგებრობის, თუნდაც უმცირესი შემთხვევის დროს, თავად დარეკეთ ცხელ ხაზზე — 1481 — და თავისუფლებიდან მიმართვები გაუგზავნეთ სახალხო დამცველს (ომბუდსმენს) — info.ombudsman.ge. ასევე დაგეგმეთ მისი ვიზიტი თქვენს პატიმართან.
თავისუფლებიდან ნებისმიერი დახმარება და მხარდაჭერა პატიმარს ეხმარება და იცავს მას ძალადობისა თუ სხვადასხვა სადამსჯელო გეგმისგან. გახსოვდეთ: ციხის ადმინისტრაციას ძალიან ეშინია თავისუფლებიდან საჯაროობის, ეშინია იმ პატიმრების, რომელთა მიმართაც დიდი ყურადღება და მხარდაჭერა არსებობს.
ძალიან იმედი მაქვს, რომ მალე ყველა ჩვენი სინდისის პატიმარი ვადაზე ადრე გათავისუფლდება! მოდით, დავეხმაროთ, რომ ეს დღე უფრო მალე დადგეს!
თავისუფლება პოლიტპატიმრებს!
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