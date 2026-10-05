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ძვირადღირებული ფერწერული ტილოები და საათები - რა ქონებას ფლობს ანა დოლიძის ოჯახი

ფერწერული ტილოების კოლექცია და ლუქს კლასის ბრენდის საათები - ეს არის პოლიტიკოს ანა დოლიძის ქონებრივი დეკლარაციიდან მიღებული ინფორმაცია. პარტია „ხალხისთვის“ ლიდერმა, როგორც პარლამენტის ყოფილმა დეპუტატმა ქონებრივი დეკლარაცია მიმდინარე წლის ივლისში წარადგინა.

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ძვირადღირებული ფერწერული ტილოები და საათები - რა ქონებას ფლობს ანა დოლიძის ოჯახი
ძვირადღირებული ფერწერული ტილოები და საათები - რა ქონებას ფლობს ანა დოლიძის ოჯახიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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