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ლევან ცუცქირიძე: ვისაც გუშინ თავის უახლოეს ძმაკაცებად, ერის ლიდერებად წარმოგვიდგენდნენ დღეს ისე გადააგდეს, ისე შეაქციეს ზურგი ვითომ, ეს ხალხი არ ყოფილა (ვიდეო)

"თავისუფალი მოედნის" ლიდერი ლევან ცუცქირიძე: "ქართული ოცნების" მოდელი ადამიანის, მოქალაქის ლიდერის, როგორია? კორუმპირებული, გაფუჭებული, მხადლი, სოლიდარობის და გვერდში დგომის არმცოდნე, იმიტომ, რომ ჩვენ ვხედავთ, ვისაც გუშინ თავის უახლოეს ძმაკაცებად, ერის ლიდერებად წარმოგვიდგენდნენ დღეს ისე გადააგდეს, ისე შეაქციეს ზურგი ვითომ, ეს ხალხი არ ყოფილა.

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ლევან ცუცქირიძე: ვისაც გუშინ თავის უახლოეს ძმაკაცებად, ერის ლიდერებად წარმოგვიდგენდნენ დღეს ისე გადააგდეს, ისე შეაქციეს ზურგი ვითომ, ეს ხალხი არ ყოფილა (ვიდეო)
ლევან ცუცქირიძე: ვისაც გუშინ თავის უახლოეს ძმაკაცებად, ერის ლიდერებად წარმოგვიდგენდნენ დღეს ისე გადააგდეს, ისე შეაქციეს ზურგი ვითომ, ეს ხალხი არ ყოფილა (ვიდეო)NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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