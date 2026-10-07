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არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია: დღეს ჩვენს ერს შეუძლია იამაყოს სინდისის პატიმრებით, უკრაინაში უკრაინელი ხალხის დასაცავად მებრძოლი ქართველებით

ქრისტიანობა გამბედავების რელიგიაა, მაგრამ გამბედაობას აუცილებლად გონიერება სჭირდება, სხვაგვარად ის შეიძლება სისასტიკესა და ძალადობაში გადაიზარდოს. ქრისტიანობა დღემდე სწორედ გაბედულმა ადამიანებმა გაავრცელეს და შემოგვინახეს.

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არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია: დღეს ჩვენს ერს შეუძლია იამაყოს სინდისის პატიმრებით, უკრაინაში უკრაინელი ხალხის დასაცავად მებრძოლი ქართველებით
არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია: დღეს ჩვენს ერს შეუძლია იამაყოს სინდისის პატიმრებით, უკრაინაში უკრაინელი ხალხის დასაცავად მებრძოლი ქართველებითNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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